Названы самые зависимые от внешних факторов экономики мира

Новости мира. По данным агентства Bloomberg в шорт-лист попали Турция, Аргентина, Колумбия, Южная Африка и Мексика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинг составляли по нескольким факторам: от дефицита бюджета до высокой инфляции. Поводом для исследования стали недавние события в Турции. Только за август местная лира подешевела почти на 20 % по отношению к доллару. А с начала года – на все 40 %. Все дело в санкциях, которые Вашингтон ввел против Анкары. Инвесторы стали спешно выводить капиталы из страны.