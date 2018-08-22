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Названы самые зависимые от внешних факторов экономики мира

22 августа 2018 17:22
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Новости мира. По данным агентства Bloomberg в шорт-лист попали Турция, Аргентина, Колумбия, Южная Африка и Мексика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинг составляли по нескольким факторам: от дефицита бюджета до высокой инфляции. Поводом для исследования стали недавние события в Турции. Только за август местная лира подешевела почти на 20 % по отношению к доллару. А с начала года – на все 40 %. Все дело в санкциях, которые Вашингтон ввел против Анкары. Инвесторы стали спешно выводить капиталы из страны.

Больше новостей экономики за 22 августа здесь.

# Экономика # Экономика

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