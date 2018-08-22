В Беларуси держится рекордно низкая инфляция: объясняем в цифрах

Новости Беларуси. В стране держится рекордно низкая инфляция. В июле – 4,1 %, второй раз за год зафиксировали дефляцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цены на товары и платные услуги в целом упали на 0,2 %. Продовольственные подешевели на 0,5 %.

Тем временем соседи-россияне продолжают сокращать траты во время походов в магазины. Сумма среднего чека упала до минимума за два года. В Москве за один поход в магазин москвичи оставляют в среднем 677 российских рублей. В Санкт-Петербурге сумма среднего чека упала сразу на 7 %, до 636 российский рублей (в переводе на белорусские это меньше 20 рублей).