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В Беларуси держится рекордно низкая инфляция: объясняем в цифрах

22 августа 2018 17:21
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Новости Беларуси. В стране держится рекордно низкая инфляция. В июле – 4,1 %, второй раз за год зафиксировали дефляцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цены на товары и платные услуги в целом упали на 0,2 %. Продовольственные подешевели на 0,5 %.

Тем временем соседи-россияне продолжают сокращать траты во время походов в магазины. Сумма среднего чека упала до минимума за два года. В Москве за один поход в магазин москвичи оставляют в среднем 677 российских рублей. В Санкт-Петербурге сумма среднего чека упала сразу на 7 %, до 636 российский рублей (в переводе на белорусские это меньше 20 рублей).

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# Инфляция в Беларуси # Экономика

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