Новости экономики за 22.08.2017

Новости Беларуси. Тарифы на вывоз мусора изменят. Минжилкомхоз предлагает считать не за объем, а за количество прописанных в доме или квартире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тарифы на вывоз, обезвреживание и переработку твердых коммунальных отходов разные по всей стране. От 5 рублей 90 копеек за кубометр в Гродно до 8 рублей 20 копеек в Бресте.

«ПРОЗРАЧНО» ПЛАТИТЬ ЗА МУСОР

Новый способ подсчетов, который инициирует ведомство, позволит исключить субъективный подход к установлению норматива образования отходов, сделает прозрачной начисление платы, а также станет стимулом для коммунальщиков снизить затраты.

А те, кто мусор собирают раздельно, платить будут по дифференцированному тарифу.

Получится дешевле, чем сбрасывать в общий мусоропровод.