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Новости экономики за 22.08.2017

22 августа 2017 19:25
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Новости Беларуси. Тарифы на вывоз мусора изменят. Минжилкомхоз предлагает считать не за объем, а за количество прописанных в доме или квартире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тарифы на вывоз, обезвреживание и переработку твердых коммунальных отходов разные по всей стране. От 5 рублей 90 копеек за кубометр в Гродно до 8 рублей 20 копеек в Бресте.

«ПРОЗРАЧНО» ПЛАТИТЬ ЗА МУСОР
Новый способ подсчетов, который инициирует ведомство, позволит исключить субъективный подход к установлению норматива образования отходов, сделает прозрачной начисление платы, а также станет стимулом для коммунальщиков снизить затраты.

А те, кто мусор собирают раздельно, платить будут по дифференцированному тарифу.

Получится дешевле, чем сбрасывать в общий мусоропровод.

Новости экономики за 22.08.2017-1

БЕЛОРУССКИЕ ПРОДУКТЫ В ГРУЗИИ
В грузинской столице открылась сеть продовольственных белорусских супермаркетов.

Пока работают два магазина.

На прилавках экологически чистые, полезные для здоровья белорусские продукты. На очереди еще 8 торговых объектов в Тбилиси, Гори, Кутаиси и Батуми.

НА РУКУ ЭКСПОРТЕРАМ
Экспорт белорусского картофеля в Россию может увеличиться.

Цифра 2016 года – 300 тысяч тонн.

Дело в том, что центральный регион России второй год подряд заливают дожди. Уже в июле там были погибшие картофельные поля, а в некоторых к этому времени даже не начали посадку. Тем временем в Беларуси ожидают высокий урожай картофеля, процентов на 15 выше прошлогоднего.

ПАДАЮТ И ПАДАЮТ
Стоимость долгосрочной аренды квартир в столице опустилась до уровня 12-летней давности: такими низкими цены в последний раз были только летом 2005 года. За полгода стоимость просела еще на 7 %:

теперь 180 долларов в месяц за однушку, 220 – за две комнаты и 250 – за трехкомнатную квартиру.

Новости экономики за 22.08.2017-4

«НАШИ» В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
Ростов закупит автобусы белорусского производства. До 15 декабря муниципальный автобусный парк донской столицы пополнит сотня новых машин.

Обновление парка приурочено к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Автобусы будут работать на дизельном топливе и газу. Из бюджета на эти цели выделят порядка 1 миллиарда российских рублей.

По результатам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже доллар подешевел на треть копейки. Курс на 23 августа – 1,93. Евро укрепился на полкопейки, актуальный курс 2,27. Российский рубль подешевел незначительно и за 100 торгуют 3,26 копеек.

# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика

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