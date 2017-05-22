Новости экономики за 22.05.2017

Новости Беларуси. Нефть марки Brent на лондонских торгах поднялась выше 54 долларов за баррель. И это рекорд последних трех месяцев.

Сегодня главным фактором для трейдеров выступает саммит ОПЕК 25 мая.

В Вене участники картеля должны обсудить выполнение соглашения о сокращении добычи. На этом фоне стал укрепляться российский рубль. С первых минут торгов в плюсе больше 2 копеек.

При закрытии торговой сессии – рост в полторы копейки, итог: за сотню дают 3 рубля 27 копеек белорусских. Евро подешевел сегодня до 2 рублей 7 копеек.

Доллар потерял 0,45% своей стоимости.

Его оценили в рубль 85. С начала года белорусский рубль укрепился к корзине на 0,98%, в том числе к доллару – почти на 5%.