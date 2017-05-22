Новости экономики за 22.05.2017
Новости Беларуси. Нефть марки Brent на лондонских торгах поднялась выше 54 долларов за баррель. И это рекорд последних трех месяцев.
Сегодня главным фактором для трейдеров выступает саммит ОПЕК 25 мая.
В Вене участники картеля должны обсудить выполнение соглашения о сокращении добычи. На этом фоне стал укрепляться российский рубль. С первых минут торгов в плюсе больше 2 копеек.
При закрытии торговой сессии – рост в полторы копейки, итог: за сотню дают 3 рубля 27 копеек белорусских. Евро подешевел сегодня до 2 рублей 7 копеек.
Доллар потерял 0,45% своей стоимости.
Его оценили в рубль 85. С начала года белорусский рубль укрепился к корзине на 0,98%, в том числе к доллару – почти на 5%.
ТЯЖЕЛОВЕСЫ НЕ ПРОЕДУТ
Уже 23 мая в стране начнут действовать летние ограничения на движения грузовиков. На дорогах страны будут установлены временные дорожные знаки.
За передвижением «тяжеловесов» будет организован постоянный контроль со стороны Транспортной инспекции.
Напомню, при высоких температурах асфальт под весом транспорта деформируется. Это приводит к образованию вмятин, волн, бугров и впадин. А это экономические потери. За повреждения дорог виновные будут привлекаться к ответственности.
НОВОЕ ИЛИ ХОРОШО СОХРАНЕННОЕ СТАРОЕ
Овощные рынки объявили огуречный сезон открытым. Продукция урожая этого года пользуется всё большим спросом на фоне прошлогодних овощей. Основной объём продаж всё же за последними. К слову, цены на молодой картофель от 1,5 рублей в супермаркетах до 3 на овощных рынках. Стабилизационные фонды продовольственных товаров обеспечивают спрос минчан в полном объёме.
На складах ещё осталось 2 с половиной тысячи тонны картофеля, 375 тонн свеклы, 761 тонн моркови, 920 тонн капусты.
За уровнем цен, напомню, следят и на правительственном уровне.
Михаил Русый, заместитель премьер-министра:
Мы контролируем очень серьезно. Что касается овощной группы – это стабилизационные фонды. Картофель, морковка, лук – все это у нас закладывается в фонд по определенной цене. Вот сейчас картофель для всех наших закрытых учреждений и прочее, в магазины отпускают наши предприятия по 30 копеек.
Хотя сегодня на Россию по 70 копеек без вопросов картофель весь уходит.
АЛЬТЕРНАТИВА ЧАЙНИКАМ И ТАЗИКАМ
Сезонное отключение горячей воды увеличило спрос на водонагреватели.
Покупают как проточные эконом-варианты для дачи, так и многолитровые мощные накопительные в квартиры.
Цены на последние варьируются от 35 до 145 рублей. Проточные стоят примерно вдвое дешевле. Дачный сезон в свою очередь стимулировал продажи триммеров и газонокосилок, садовых светильников и грилей. По-прежнему сохраняется высокий спрос на рассаду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.