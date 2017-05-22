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2 предприятия по переработке мяса и 7 молокозаводов: Россия снимает ограничения на поставку продукции с ряда белорусских предприятий

22 мая 2017 16:36
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Новости Беларуси. Минсельхоз России снимает ограничения на поставку продукции с ряда белорусских предприятий.

Сегодня в Москве прошли переговоры министров профильных ведомств.

2 предприятия по переработке мяса и 7 молокозаводов: Россия снимает ограничения на поставку продукции с ряда белорусских предприятий-1

Как стало известно, претензий больше нет к семи отечественным молокозаводам.

2 предприятия по переработке мяса и 7 молокозаводов: Россия снимает ограничения на поставку продукции с ряда белорусских предприятий-3

Кроме того, открыты два предприятия,

которые будут отправлять на российский рынок говядину.

Однако для некоторых белорусских производителей продовольствия экспортное окно в соседнюю страну остается закрытым.

2 предприятия по переработке мяса и 7 молокозаводов: Россия снимает ограничения на поставку продукции с ряда белорусских предприятий-6

И к этим вопросам стороны намерены вернуться. Cледующий раунд переговоров пройдет через 7-10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Россия # Фотофакт

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