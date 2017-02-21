Как только в России начнётся модернизация, все белорусские заводы будут работать в три смены: экономист Делягин

Российский экономист, публицист и политик Михаил Делягин в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Михаил Геннадьевич, большое спасибо за то, что нашли время на эту встречу. Перед визитом к Вам я посмотрел Ваш личный сайт, большое количество статей, меня, в первую очередь, конечно, интересовали Ваши материалы о Беларуси. Как распределяются мнения в российском обществе в отношении России и Беларуси?

Михаил Делягин, экономист, публицист, политик, директор «Института проблем глобализации» (Российская Федерация):

В российском обществе есть либералы, которые исходят из того, что то, что выгодно для «Дженерал Моторс», то хорошо для России. А то, что не очень интересно хоть одному польскому лавочнику, это для России абсолютно неприемлемо. Их доля по разным вопросам колеблется от 5% до 15%. Соответственно, когда возникает какая-то очередная истерика в отношении Беларуси, она может повышаться процентов до 20. А большинство людей не особо интересуется политикой.

И здесь лучшим агитатором являются белорусские магазины.

Когда вы заходите в магазин и видите: относительно дёшево, не так, чтобы совсем дёшево, потому что наша торговля тоже накручивает и белорусская торговля тоже накручивает, и достаточно качественно. С другой стороны, люди, которые приезжают в Беларусь, я понимаю, что белорусы это не замечают, я понимаю, что вам это приелось, и как в позднесоветское время: «Ну, и что, что у нас нет безработицы и нет голодных? Зато мы хотим танцевать, мы хотим иметь штаны другого цвета». Но на фоне России белорусский порядок, аккуратность, отсутствие преступности и нормальность людей производят очень сильное впечатление. А дело в том, что белорусская экономика, как экономика многих других стран, она будет успешной полностью, когда в России начнётся модернизация. Экономики Средней Азии уничтожены, экономики Закавказья частью уничтожены, частью переориентировались на другие процессы, как, скажем, азербайджанская экономика. Экономики Прибалтики, Молдовы (кроме части Приднестровья) и сейчас этим путём идёт Украина – уничтожаются.

Беларусь свою экономику сохранила.

Поэтому, как только у нас начнётся модернизация, все белорусские заводы: машиностроительные, большинство химических, будут работать в три смены, будут трещать от перегрузки. Понятно, что Европе это машиностроение особо не нужно, просто у них всё своё и они своих будут спонсировать и дотировать, страны Юго-Восточной Азии требуют очень больших затрат на поддержание отношений. Я думаю, вы столкнулись с этим, налаживая отношения с Китаем. Просто очень большие издержки входа на эти рынки. Это тяжело. Соответственно, мы – ваш рынок. Но, к сожалению, у нас государство гибридное. То, что вы сделали в 1994 году, мы начали только делать и то, под давлением внешнего фактора, в 2014 году.