Свобода – это классно, но она приходит нагая: Михаил Делягин о том, чем грозит ликвидация крупных предприятий

Российский экономист, публицист и политик Михаил Делягин в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Михаил Геннадьевич, требуется Ваш взгляд со стороны. Самые острые дискуссии в отношении экономики Беларуси, как раз, развиваются вокруг того, как нам поступать с нашими предприятиями. Высказываются острые мнения и в отношении руководства нынешнего страны – и министров, и Президента – о том: «Зачем нам поддерживать эти предприятия, надо выпускать людей, пусть занимаются частным бизнесом, пусть развиваются самостоятельно». И это называют самым главным тормозом того, что происходит в экономике Беларуси.

Михаил Делягин, экономист, публицист, политик, директор «Института проблем глобализации» (Российская Федерация):

Безусловно, это – тормоз. Но это – тормоз в ситуации, когда вы стоите даже не на спуске, а на обрыве. Можно выпустить на улицы сотни тысяч людей, сказать им: «Ребята, работы нет, занимайтесь малым и средним бизнесом».

Большинство людей, которые занимались малым и средним бизнесом, знают, что это – жесточайшая самоэксплуатация.

Вся Восточная Европа прошла этим путём – закрывают крупные предприятия, чтобы они не конкурировали с европейскими хозяевами. Людей выпускают на улицу и дальше выясняется, что свобода – это классно, но она приходит нагая. Что возможностей зарабатывать деньги для малого бизнеса очень немного. Скажем, из Румынии в первые два года после вхождения в Евросоюз выехало 40% трудоспособного населения. По очень простой причине – нет работы. Мы видим катастрофу в Болгарии. То, что в Польше выглядит очень красиво, но, если вы посмотрите, как живут поляки… В общем, это – катастрофа по сравнению с тем, как жили мы. Поэтому ликвидация крупных предприятий и выпуск людей на улицы означает, первое – у людей не будет работы. Значительная часть уедет в Европу, а некоторая часть уедет в Россию, потому что у нас зарплаты меньше. И в Европе они будут конкурировать с украинцами. То есть, это будет очень тяжёлая судьба.

Уедет практически вся молодёжь, уедет сразу.

Она будет работать официантами, проститутками, как мы это видим на примере Польши, на примере Украины. На примере Болгарии, просто болгар не так много. Латвия та же самая. Дальше, оставшиеся будут люто недовольны. Причём, люто недовольны любой властью, потому что капитализм или социализм – это хорошо, это можно выбирать. Свобода – это прекрасно, но, простите, нечего есть. То есть, народ перейдёт на кормление с приусадебных участков земли. И это – не самая сладкая жизнь, это – хуже, чем сейчас. У государства не будет денег, потому что малый и средний бизнес налогов не платят, им не с чего платить, бизнесу. Естественно, все конкуренты, которые стоят вокруг, и все уважаемые российские, западные, наверное, даже украинские олигархи, которые хотят купить кусочек нефтепереработки или кусочек «Беларуськалия», или кусочек ещё чего-нибудь, или кусочек системы электроснабжения – они этому будут дико рады. Потому что следующий этап, когда у государства нет денег ни на что – это продажа государственного имущества.

И придётся продавать предприятия.

Не потому что это – хорошо или плохо (крупные, работающие, на которых стоит белорусская экономика), а потому что денег нет.