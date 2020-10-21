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Новости экономики за 21.10.2020

21 октября 2020 15:20
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Новости Беларуси. Как в ООН оценили спад мировой торговли по итогам года, с каким заявлением выступил японский автомобильный концерн и почему российские компании отдают предпочтение белорусской биржевой площадке?

Наталья Надольская с новостями деловой сферы.

ПЕРВЫЕ ТРАНЗИТНЫЕ СДЕЛКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СУХОГО МОЛОКА НА БУТБ

На Белорусской универсальной товарной бирже прошли первые транзитные сделки по реализации сухого молока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продавцами и покупателями выступили российские компании, которые для снижения коммерческих рисков предпочли воспользоваться белорусской биржевой площадкой. В результате реализовано 60 тонн сухого обезжиренного молока на общую сумму более 11 миллионов российских рублей.

Новости экономики за 21.10.2020-1

При работе на внебиржевом рынке всегда есть риск невыполнения договорных обязательств одной из сторон. На биржевой площадке риски минимальные за счет применения инструментов контроля за исполнением сделок. Поэтому иностранные компании, желая подстраховаться, иногда совершают так называемые транзитные сделки, когда оба контрагента – нерезиденты Республики Беларусь.

ЯПОНСКИЙ АВТОКОНЦЕРН ПРЕКРАЩАЕТ ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ НА БЕНЗИНЕ

Японский автомобильный концерн Honda объявил о прекращении производства для европейского рынка машин с бензиновым двигателем. Уже до конца 2022 года выпуск таких авто будет остановлен.

Новости экономики за 21.10.2020-4

Следующий шаг – прекращение производства дизельных машин. Концерн намерен сделать ставку на гибридные и электрические автомобили.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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