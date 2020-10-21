Новости экономики за 21.10.2020

Новости Беларуси. Как в ООН оценили спад мировой торговли по итогам года, с каким заявлением выступил японский автомобильный концерн и почему российские компании отдают предпочтение белорусской биржевой площадке?

Наталья Надольская с новостями деловой сферы.

ПЕРВЫЕ ТРАНЗИТНЫЕ СДЕЛКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СУХОГО МОЛОКА НА БУТБ

На Белорусской универсальной товарной бирже прошли первые транзитные сделки по реализации сухого молока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продавцами и покупателями выступили российские компании, которые для снижения коммерческих рисков предпочли воспользоваться белорусской биржевой площадкой. В результате реализовано 60 тонн сухого обезжиренного молока на общую сумму более 11 миллионов российских рублей.