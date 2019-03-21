Новости экономики за 21.03.2019
Новости Беларуси. На какую общую сумму увеличился товарооборот Беларуси и Грузии в первый день работы выставки Made in Belarus? Сколько еще беспилотных самосвалов БелАЗ отправит в Россию в 2019 году? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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НА ВЫСТАВКЕ MADE IN BELARUS В ТБИЛИСИ ПОДПИСАНЫ ПЕРВЫЕ КОНТРАКТЫ
Буквально с самого открытия выставки Made in Belarus в Тбилиси началось активное подписание контрактов. В первый же день работы форума полтора десятка компаний заключили договоры на общую сумму почти 3 миллиона долларов. Есть также соглашение о создании совместного производства и о развитии научного сотрудничества.
На официальном уровне была высказана заинтересованность о запуске в Грузии производства по сборке тракторов и открытии в Беларуси магазина грузинской сельскохозяйственной продукции. Также была рассмотрена возможность совместного производства лифтов и сотрудничество в транспортной сфере.
БЕСПИЛОТНЫМИ БЕЛАЗАМИ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ В МАРОККО
БелАЗ планирует в 2019 году отправить в Россию еще пять беспилотных самосвалов. На предприятии сообщили, что сейчас идет проработка этого вопроса и подписан соответствующий договор. Две такие машины завод отправил в Сибирь в 2018-м. В настоящее время они уже собраны, проводится наладка систем и адаптация к условиям карьера.
Тем временем белорусскими беспилотникам заинтересовались в Марокко. Там уже работают 10 обычных самосвалов БелАЗ, и владельцы хотят установить на них роботизированные системы управления.
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