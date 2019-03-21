Новости экономики за 21.03.2019

Новости Беларуси. На какую общую сумму увеличился товарооборот Беларуси и Грузии в первый день работы выставки Made in Belarus? Сколько еще беспилотных самосвалов БелАЗ отправит в Россию в 2019 году? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Система оплаты больничных в Беларуси ближайшее время изменяться не будет

НА ВЫСТАВКЕ MADE IN BELARUS В ТБИЛИСИ ПОДПИСАНЫ ПЕРВЫЕ КОНТРАКТЫ

Буквально с самого открытия выставки Made in Belarus в Тбилиси началось активное подписание контрактов. В первый же день работы форума полтора десятка компаний заключили договоры на общую сумму почти 3 миллиона долларов. Есть также соглашение о создании совместного производства и о развитии научного сотрудничества.