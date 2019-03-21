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25 марта в Беларуси стартует Неделя финансовой грамотности

21 марта 2019 16:39
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Новости Беларуси. В ближайший понедельник во многих странах мира начнется Международная неделя финансовой грамотности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символический удар в колокол на Белорусской валютно-фондовой бирже даст старт проведению различных  мероприятий в нашей стране. В этот день биржа распахнет свои двери перед старшеклассниками. Для них проведут тематический урок, после которого состоятся конкурсы и викторины. Самые активные участники получат призы.

Идея проведения во всем мире Недели финансовой грамотности появилась семь лет назад. Ежегодно количество стран и организаций, участвующих в этой кампании, увеличивается. Среди стран Восточной Европы Беларусь одной из первых поддержала важную образовательную инициативу.

Больше новостей экономики за 21 марта здесь.

# Образование в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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