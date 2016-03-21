Новости экономики за 21.03.2016

Новости Беларуси. Экспорт услуг белорусских программистов вырос более чем на 20%. Основными потребителями являются Россия, США, Великобритания. На чем зарабатывает белорусская «силиконовая долина», узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина.

ПРИБЫЛЬ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Резиденты Парка высоких технологий впервые продали за рубеж продуктов на 700 миллионов долларов. Львиная доля дохода приходит от продажи компьютерных программ. Их выпуск за год увеличился на 180%. Потребность Беларуси в данных ресурсах Парк обеспечивает полностью. За год выручка от реализации внутри страны «IT-гиганта» составила 1 триллион рублей. Растет и престижность работы в белорусской «силиконовой долине». Заявки на практику в ПВТ приходят практически из всех стран Евросоюза. Белорусские владельцы компаний-резидентов при трудоустройстве отдают предпочтение отечественным программистам.

Валерий Цепкало, директор администрации Парка высоких технологий:

Происходит постепенное смещение у нас из заказной модели в модель предложения, решения для тех или иных секторов бизнеса.

МЕССЕНДЖЕРЫ В ЗАКОНЕ

Белорусы продолжат свободно общаться в Skype и Viber. Пользоваться Интернет-мессенджерами можно без препятствий, если соединение между ними будет происходить напрямую, а также если владельцы программ заключат договоры о взаимодействии с белорусскими операторами электросвязи, – сообщили специалисты оперативно-аналитического центра.

ВСЕХОСМОТР

Отсутствие техосмотра автомобиля опустошит кошелек его владельца на 630 тысяч рублей. Такой штраф рискует получить каждый пятый водитель в Беларуси. Взыскание при повторном нарушении в течение года – до пяти базовых. Сама процедура на сегодняшний день для владельцев легковых авто в зависимости от массы составляет от 3 до 11 базовых величин.

ОТКРЫТАЯ БИРЖА

Частный бизнес может покупать валюту на бирже без посредников. Нацбанк разрешил допуск непрофессиональных участников к торгам. Это организации и предприятия, у которых нет специальной лицензии. Ранее на такие торги могли выходить только банки. Новые правила позволят компаниям сэкономить на комиссионных, которые раньше платили посредникам.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Прозрачность формирования валютного курса внутри экономической системы существенно повысится и доверие к этому курсу будет гораздо выше.

Курсы валют на торгах сегодня разошлись в разные стороны. Доллар после выходных набрал 35 рублей. Его курс на завтра – 20313. Евро напротив потерял 30 пунктов, и по-прежнему ниже 23 тысяч. Российский рубль последовал за европейской валютой и тоже подешевел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.