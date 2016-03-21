Новости Беларуси. На юге Беларуси стартовала посевная кампания. Многие хозяйства Гомельской области кроме подготовки почвы уже ведут сев трав, бобовых и яровых зерновых. Похожая картина в Брестской области. В этом южном регионе уже засеяли более трех тысяч гектаров. Особенность нынешней ранней весны – небольшие запасы влаги в почвах. В таких условиях, казалось бы, чем раньше посеять, тем лучше.

В какой момент лучше всего начинать весенний сев, агроном Андрей Гец знает не понаслышке. К полевым работам в самых южных хозяйствах страны приступают, как правило, раньше всех.

Андрей Гец, главный агроном СПК «Чернавчицы»:

Вообще, в этом году влаги мало на данный момент. Мы поэтому раньше и приступили, чтобы удержать влагу. Начали подготавливать почву к севу и, соответственно, сразу же и сеять.

Сей овес в грязь – будешь как князь. Так гласит народная примета, к которой опытные аграрии стараются прислушиваться. В этом хозяйстве уже успели посеять овес и ячмень. В процессе – зернобобовые культуры. Совсем скоро приступят и к подсеву однолетних трав.

Юрий Мороз, тракторист СПК «Чернавчицы»:

Сеем на данный момент горох, сейчас выставляем норму высева, как вы видите. Недавно загрузились. Нормы все соблюдаются, технологии. Все идет так, как нужно.

Еще один немаловажный фактор на старте посевной – исправная техника. Именно от нее зависит и эффективность работы людей.

К сожалению, работа идет как по маслу далеко не во всех хозяйствах. Буквально в нескольких километрах картина иная. Здесь только начали удобрять почву. Остальная техника простаивает в парке. Из-за этого хозяйство не выполняет план ни по подготовке почвы, ни по накоплению минеральных удобрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Васильчук, исполняющий обязанности главного агронома СПК «Молодая гвардия»:

Мы не можем основную часть техники вывезти, потому что у нас некоторые почвы, которые не были вспаханы по осени, там стоит вода. Не на полях, но при запускании туда плуга или другой техники, она начинает буксовать.

Буксовать начинает при такой работе и все хозяйство. Но если бы почвы подготовили с осени, то уже по весне не пришлось бы оправдываться за свои недоработки. Ведь земля благодарная: как ты с ней поработаешь, так она тебя и отблагодарит.