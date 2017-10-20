Новости экономики за 20.10.2017

В этом преуспели дилеры французских авто – их чаще всего выбирают белорусы.

Новости Беларуси. В Беларуси стали больше покупать новых машин. По данным Белорусской автомобильной ассоциации в 2017 году продали уже более 22 тысяч. Это на 20 % больше, чем в 2016 годом. При выборе имеет скорее значение не цена машины, а скидки или программа рассрочки.

Кстати, пик продаж новых машин был в сентябре: + 32 %. За 30 дней по всей стране продали почти 3000 авто.

ЗДАНИЯ ЗА 21 РУБЛЬ

В Гомельской области в ноябре выставят на торги 30 объектов недвижимости за одну базовую величину (сегодня это 21 рубль). В лотах значатся административные здания, предназначенные для школ или детских садов, а также коммунальных нужд. Для предпринимателей это, безусловно, выгодная покупка, но с условиями.

Например, необходимо начать деятельность в кратчайшие сроки, создать определенное количество рабочих мест.

Также существует запрет на отчуждение приобретенного имущества до выполнения покупателем условий договора купли-продажи.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ БИЗНЕСА

Почти 80 % компаний Беларуси усиливают технологии искусственного интеллекта для бизнеса. Собственники рассчитывает, что в будущем это увеличит доходы компании, снизит затраты, а также улучшит управляемость всеми деловыми процессами.