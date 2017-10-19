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В Слуцке запустили немецко-белорусский дрожжевой завод

19 октября 2017 16:43
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Новости Беларуси. Сырье для него служит кормовая патока, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это – продукт переработки сахарной свеклы, которой занимается соседний комбинат, поэтому с логистикой проблем нет. Чтобы принять большие объемы сырья, на дрожжевом заводе предусмотрели специальные емкости для хранения.

Готовую продукцию будут реализовывать как в Беларуси, так и за рубежом.

В Слуцке запустили немецко-белорусский дрожжевой завод-1

Осип Допиро, председатель Надзорного совета Слуцкого сахарного завода:
Для нас это выгодно потому, что у нас есть четкий объект сбыта своей продукции, особенно в такие периоды, когда она не пользуется спросом. Для предприятия очень хорошо складывается логистика – это рядом с сахарным комбинатом, никакой проблемы передать патоку. У них большие емкости для хранения мелазы, и они ее забирают, а потом перерабатывают в течении горда.

В Слуцке запустили немецко-белорусский дрожжевой завод-4

Дрожжевой завод – совместный белорусско-немецкий проект.

75 % капитала принадлежит компании из Германии, остальные 25 % – Слуцкому сахарные комбинату. Общая стоимость инвестиций 35 миллионов евро.

# Экономика # Фотофакт # Государственная политика в области пищевой промышленности # Осип Допиро

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