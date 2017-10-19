В Слуцке запустили немецко-белорусский дрожжевой завод

Осип Допиро, председатель Надзорного совета Слуцкого сахарного завода:

Для нас это выгодно потому, что у нас есть четкий объект сбыта своей продукции, особенно в такие периоды, когда она не пользуется спросом. Для предприятия очень хорошо складывается логистика – это рядом с сахарным комбинатом, никакой проблемы передать патоку. У них большие емкости для хранения мелазы, и они ее забирают, а потом перерабатывают в течении горда.