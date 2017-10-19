Новости экономики 19.10.2017

Новости Беларуси. На сдаче фруктов и овощей с собственного участка белорусы заработали сотни миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным Белкоопсоюза в 2017 году люди сдали в 3,5 раза больше клюквы и брусники, и в 1,5 раза больше картофеля.
Это притом, что сезон заготовок еще не завершен. Самая большая маржа у грибов: белые, к примеру, принимают от 5 до 9 рублей за кило. Высокие цены и на чеснок – до 5 рублей. Кстати, выросла стоимость и яблок (в зависимости от качества цена кило превышает 1 рубль).
СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ОНЛАЙН
В Минске служба занятости будет регистрировать онлайн. Это упростит процедуру регистрации безработных и сделает услугу более доступной. Кстати, в ближайшее время во всех отделах появится визуальная информация с самыми последними вакансиями. Таким образом, получить узнать о позиции можно будет самостоятельно.
С людьми, которые долго не могут найти работу (таких четверть среди зарегистрированных) будут работать индивидуально.
ЛЕКАРСТВА ДЕШЕВЛЕ
Минздрав рекомендовал снизить цены еще на несколько лекарств. В список вошли популярные анальгетики, сердечные препараты, а также растворы для инъекций и антибиотики. Переговоры о снижении цен идут не только с зарубежными производителями, но и с поставщиками сырья для отечественного производства.
В этом случае стараются снижать себестоимость лекарств.
СТАВКИ ДЛЯ БИЗНЕСА НОВОГО ФОРМАТА
В Минске утвердили ставки единого налога для тех, кто будет вести деловую активность без регистрации ИП. Самыми скромными оказались расценки на распил дров – 6 рублей в месяц. В топе – оплата для дизайнеров интерьера, компьютерных мастеров и рантье (более 100 рублей). Среди популярных активностей – услуги по маникюру (мастера будут оплачивать 93 рубля).
И к курсам валют: на 20 октябя евро оценили в 2,31, доллар 1,95, за 100 российских рублей предлагают 3,40.