Новости экономики 19.10.2017

Новости Беларуси. На сдаче фруктов и овощей с собственного участка белорусы заработали сотни миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Белкоопсоюза в 2017 году люди сдали в 3,5 раза больше клюквы и брусники, и в 1,5 раза больше картофеля.

Это притом, что сезон заготовок еще не завершен. Самая большая маржа у грибов: белые, к примеру, принимают от 5 до 9 рублей за кило. Высокие цены и на чеснок – до 5 рублей. Кстати, выросла стоимость и яблок (в зависимости от качества цена кило превышает 1 рубль).