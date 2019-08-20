Белорусским аграриям осталось убрать 9 % зерновых

В стране осталось обработать 9 % посевных площадей. Самый большой намолот в Минской области – 1 миллион 612 тысяч тонн. Среди регионов-миллионников также Брестский и Гродненский. Более 90 % площадей к 20 августа убрали в Гомельской и Могилевской областях.

Хозяйства, которые уже завершили жатву, направляют технику в соседние районы. Помощь наверняка потребуется и на севере страны. По информации Минсельхозпрода, в Витебской области убрано всего 74% площадей. А вот урожай в 2019 году здесь хороший: аграрии намолотили почти 790 тысяч тонн зерна.

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