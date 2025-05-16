Лукашенко о военных учениях с РФ: мы очень прилично подготовимся

Ни на кого нападать не собираемся. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, говоря о планируемых военных учениях с Российской Федерацией в пятницу, 16 мая, во время встречи с главой российского оборонного ведомства Андреем Белоусовым, информирует пресс-служба главы государства.

Белорусский лидер обозначил, что совместные учения – тема открытая. Мы к ним готовы и ничего ни от кого не скрываем. Учения носят исключительно оборонительный характер и нападать ни на кого мы не собираемся. А те, кто так думает, то пусть думают, это их дело, сказал Лукашенко.

Президент также обратил внимание, что на белорусских полигонах к предстоящим учения все готово, Российская Федерация в этом плане может не беспокоиться. «Белорусская часть, как и на параде, будет смотреться не хуже других элементов», – проинформировал Лукашенко Белоусова.

Фото: president.gov.by