Прямой эфир

Белорусские горнолыжные курорты вошли в пятёрку лучших в СНГ

20 января 2020 15:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Аномально теплая погода и отсутствие снега этой зимой не помешали сразу двум белорусским горнолыжным курортам войти в пятерку самых популярных в СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По результатам анализа туров и предложений отдыха, Логойск и Силичи заняли четвертое и пятое места соответственно. Выше только заполнившие весь пьедестал трассы Казахстана. В десятку также вошли зимние курорты Азербайджана, Армении, Кыргызстана и Узбекистана.

Больше новостей экономики за 20 января здесь.

# Туризм # общество # Сергей Савицкий

Другие новости рубрики

Все новости
На перекрёстке Первомайской и Фрунзе через месяц заработает новый светофор
20 января 2020 15:31

На перекрёстке Первомайской и Фрунзе через месяц заработает новый светофор

Как оформить получение жировок в электронном виде
20 января 2020 15:30

Как оформить получение жировок в электронном виде

«Фестиваль даёт оптимальный вариант для развития». Дети из Нарочи получили три золота на конкурсе в Польше
20 января 2020 14:52

«Фестиваль даёт оптимальный вариант для развития». Дети из Нарочи получили три золота на конкурсе в Польше