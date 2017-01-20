Новости экономики за 20.01.2017

Новости Беларуси. Второй спутник дистанционного зондирования Земли Беларусь создаст с привлечением частных инвестиций. Сумма контракта формируется, но речь может идти о десятках, а то и сотнях миллионах долларов. В то же самое время доход от эксплуатации первого белорусского спутника превысил расходы на его создание уже на 8 миллионов долларов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ, ВТОРОЙ ПОШЕЛ

По своим характеристикам новый спутник будет в четыре раза лучше предшественника. Космический аппарат создают на основе той же платформы, что и первый, с рядом усовершенствований и новым телескопом. Его эксплуатация позволит получать топографические навигационные карты в масштабе 1:10 000. Запуск БКА-2 намечен на конец 2019 года с космодрома «Восточный» в России. Работа над его созданием уже ведется.

Сергей Золотой, директор научно-инженерного республиканского унитарного предприятия «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Беларуси:

Аппарат решает задачи не только гражданские. Можно говорить о целом секторе задач, связанных с экологической безопасностью и продовольственной безопасностью.

Доход от эксплуатации первого белорусского спутника превысил расходы на его создание уже на $8 млн. За четыре года его работы отснято более 100 млн кв. км космической информации, которая имеет коммерческую ценность. Сегодня эту информацию используют в Беларуси 11 министерств. Кроме того, спутниковые снимки поставляются в такие страны, как Венесуэла, Россия, страны Ближнего Востока.

ИСТЕК СРОК ГОДНОСТИ

Сегодня стали недействительны разовые талончики на проезд в общественном транспорте по старым тарифам. Неиспользованные билеты на одну поездку по 50 и 65 копеек с сегодняшнего дня нужно обменять на новые с соответствующей доплатой разницы в тарифе. И еще один нюанс: билеты по 55 или 70 копеек, купленные ранее у водителя, соответствуют действующим сегодня тарифам.

НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА НЕ ОСВОБОЖДАЕТ

Белорусы проявляют все больший интерес к приобретению акций, которые котируются на международных фондовых рынках. Однако не все помнят о том, что сделать это можно с разрешения Национального банка. Кроме того, регулятору нужно предоставлять уведомления о совершении валютных операций и сделок. Ведь банк как агент валютного контроля может сообщить сведения о переводе средств уполномоченным органам. По информации Комитета госконтроля,

основные нарушения при проведении валютных операций физлицами, связанных с движением капитала, касаются покупки доли в уставном фонде зарубежной компании.

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,31%. Доллар снизился до 1 рубля 94 копеек. Евро подорожал на треть копейки. Курс на 23 января – 2 рубля 7 копеек. Российский рубль снизился сразу на без малого 2 копейки и за 100 российских дают 3 рубля 25 копеек белорусских.