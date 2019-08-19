Белорусские аграрии перешагнули шестимиллионный рубеж по намолоту зерна

Новости Беларуси. Уборочная кампания близится к завершению. В регионах остается обработать чуть более 10 % посевных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый весомый вклад – у Минской области. Здесь намолочен миллион и почти 600 тысяч тонн зерна. В лидерах кампании также Брестский и Гродненский регионы. Хороший урожай в нынешнем году и на севере. Хозяйства Витебской области в среднем поднимают по 30 центнеров с гектара. Они последними включились в жатву. К этому дню убрано 70 % площадей.