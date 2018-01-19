Ночью 19 января могут быть перебои с работой банковских карт

Новости Беларуси. Для всех держателей банковских карточек: ночью с 19 на 20 января с 03:00 до 04:00 могут не проходить транзакции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной всему технологические работы, связанные с модернизацией комплекса Банковского процессингового центра. Работы ведутся специально ночью, чтобы доставить клиентам как можно меньше неудобств.

Тем более, 20 января – рабочая суббота, и традиционные пятничные вечерние траты не должны стать помехой. Напоминаем, что услугами процессингового центра пользуются более 76 тысяч магазинов, кафе и ресторанов. Центр обслуживает почти 10 миллионов карт.