Прямой эфир

Ночью 19 января могут быть перебои с работой банковских карт

19 января 2018 16:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Для всех держателей банковских карточек: ночью с 19 на 20 января с 03:00 до 04:00 могут не проходить транзакции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной всему технологические работы, связанные с модернизацией комплекса Банковского процессингового центра. Работы ведутся специально ночью, чтобы доставить клиентам как можно меньше неудобств.

Тем более, 20 января – рабочая суббота, и традиционные пятничные вечерние траты не должны стать помехой. Напоминаем, что услугами процессингового центра пользуются более 76 тысяч магазинов, кафе и ресторанов. Центр обслуживает почти 10 миллионов карт.

Больше новостей экономики за 19 января здесь.

# Экономика # Банковские карты

Другие новости рубрики

Все новости
Жировка не должна подорожать больше чем на 10 рублей: с 19 января начнут действовать новые тарифы ЖКХ
19 января 2018 16:34

Жировка не должна подорожать больше чем на 10 рублей: с 19 января начнут действовать новые тарифы ЖКХ

С 19 января белорусы начнут получать новые жировки: сколько будем платить?
19 января 2018 14:20

С 19 января белорусы начнут получать новые жировки: сколько будем платить?

БВФБ: доллар и российский рубль подешевели, а евро подорожал
19 января 2018 12:49

БВФБ: доллар и российский рубль подешевели, а евро подорожал