Минск стал вторым в Европе городом по эффективности затрат на бизнес

Новости Беларуси. Деловая привлекательность Минска растёт. На этот раз столица Беларуси признана второй в десятке европейских городов по эффективности затрат на ведение бизнеса. Результаты исследований озвучили в одном весьма влиятельном финансовом издании.

Кроме того, Минск замкнул первую десятку городов по лучшей стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций.

Сейчас реализуют порядка 50 договоров на 6 миллиардов долларов. Китай, Кипр, Иран, Россия, Литва и Катар – основные наши партнеры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ирина Гонтарева, начальник отдела жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Реализация земельных участков именно для инвесторов, для коммерческих организаций у нас проходит на аукционной основе. Финансово состоятельные инвесторы, которые не первый год на рынке, приобретают земельные участки и строят.