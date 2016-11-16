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Минск стал вторым в Европе городом по эффективности затрат на бизнес

16 ноября 2016 17:24
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Новости Беларуси. Деловая привлекательность Минска растёт. На этот раз столица Беларуси признана второй в десятке европейских городов по эффективности затрат на ведение бизнеса. Результаты исследований озвучили в одном весьма влиятельном финансовом издании.

Кроме того, Минск замкнул первую десятку городов по лучшей стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций.

Сейчас реализуют порядка 50 договоров на 6 миллиардов долларов. Китай, Кипр, Иран, Россия, Литва и Катар – основные наши партнеры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ирина Гонтарева, начальник отдела жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Реализация земельных участков именно для инвесторов, для коммерческих организаций у нас проходит на аукционной основе. Финансово состоятельные инвесторы, которые не первый год на рынке, приобретают земельные участки и строят.

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Фотофакт # Ирина Гонтарева

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