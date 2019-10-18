«Бизнес дни в Гомеле» посетили представители деловых кругов из 18 стран

Новости Беларуси. « Бизнес дни в Гомеле» собрали более 150 представителей деловых кругов из 18 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зарекомендовавшая себя эффективная диалоговая площадка для установления прямых деловых контактов и B2B-переговоров год от года набирает обороты.

Деловые контакты, установленные в том числе и в рамках Бизнес дней, помогли привлечь в регион за последние годы 6 миллиардов долларов инвестиций из 40 стран мира.

В этом году главные темы для обсуждения – «Современные технологии» и «Развитие международной логистики и управления цепочками продаж».

Сэм Патель, директор PATEL GROUP (Австралия):

Гомель, как и Беларусь в целом, отлично известен в мире как мощный центр IT-разработок. Меня и многих моих коллег очень интересует возможность инвестировать в этот сектор экономики. Мы прекрасно понимаем, что вложенные сейчас деньги в перспективе могут принести в прямом смысле слова неограниченные дивиденды, именно поэтому я здесь. Сейчас ведём переговоры сразу с несколькими вашими компаниями. Уверен, они завершатся подписанием конкретных контрактов.

По традиции к международному мероприятию приурочена республиканская универсальная выставка «Бизнес в регионах».