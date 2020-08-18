Новости экономики за 18.08.2020

Новости Беларуси. Отечественные производители начали активнее пользоваться биржевой площадкой, то есть электронными торгами. Белорусская железная дорога нарастила объем контейнерных перевозок, а Евразийский банк развития дал оценку экономической ситуации в мире. Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЭКСПОРТ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ БУТБ ВЫРОС НА 34% Экспорт промышленных и потребительских товаров через БУТБ вырос на 34 %. Высокую положительную динамику обеспечила реализация за рубеж строительных материалов, в том числе бетонных блоков, кирпича и растворных смесей. На сделки с этими товарами пришлось более 80 % от общего объема экспортных продаж. Основные рынки сбыта – Латвия, Литва, Россия, Польша и Украина. Как сообщил начальник управления торгов промышленными и потребительскими товарами БУТБ Антон Зарецкий, в последнее время отечественные производители начали активнее пользоваться биржевой площадкой, даже несмотря на наличие собственной товаропроводящей сети за рубежом.

Антон Зарецкий, начальник управления торгов промышленными и потребительскими товарами БУТБ:

У нас нет ограничений по минимальной партии товара, а процедура аккредитации предельно упрощена. Поэтому под заявку на продажу, выставленную белорусским предприятием, мы можем в кратчайшие сроки привлечь иностранных покупателей и провести торги. Этот инструмент уже оценили многие отечественные производители. Для них биржевая площадка стала дополнительным каналом сбыта, который работает параллельно с традиционными торговыми домами и зарубежными представительствами. При этом конкуренция между покупателями позволяет нашим экспортерам заключать сделки на максимально выгодных условиях.

БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА УВЕЛИЧИЛА ОБЪЕМ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК Белорусская железная дорога в июле в 1,5 раза увеличила объем контейнерных перевозок по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. За июль транзитом через Беларусь в сообщении Китай – Европа – Китай перевезено 50 тысяч контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте или почти в два раза больше, чем за июль 2019-го.

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ СНИЖАЮТСЯ Мировые цены на нефть снижаются. Сентябрьские фьючерсы WTI потеряли 0,35 % – это уже 42 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре упали до 45 долларов за баррель. Аналитики дают осторожные прогнозы: если спрос продолжит восстанавливаться набранными темпами и новой серии локдаунов из-за коронавируса не произойдет, то дефицит предложения подтолкнет цены нефти вверх. Этой весной мы увидели просто коллапс капитальных затрат в нефтяной отрасли, они сократились от 30 до 40 % и сейчас в нефть никто не инвестирует. Поэтому есть вероятность скорее повышения цен, чем снижения.