Новости экономики за 18.04.2019

Новости Беларуси. Сколько денег потратили белорусы в магазинах за первые три месяца текущего года? Что презентовали отечественные производители на международной выставке в Кыргызстане? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ 18 апреля в столице Кыргызстана завершила работу представительная международная продовольственная выставка. Нашу страну на ней представили производители кондитерских изделий, мясных и молочных продуктов. Белорусские предприятия подводят итоги участия в международной выставке в Кыргызстане СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ СОСТАВЛЯЕТ 32,9 МЛРД РУБЛЕЙ В Беларуси растет рынок облигаций. Согласно опубликованной статистике Министерства финансов, суммарный объем эмиссии сейчас составляет 33 миллиарда рублей.

Это почти на 10,5 % больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что выпуск государственных облигаций Национального банка и местных органов власти сокращается, в то же время коммерческие банки и предприятия активно наращивают объемы, показывая почти 30 % рост. На БУТБ состоялись первые экспортные торги щебнем РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ ВЫРОС НА 6 % Белорусы стали больше покупать. За первые три месяца 2019 года потрачено 11 миллиардов рублей, рост на 6 %. Львиная доля этого пирога досталась розничной торговле.