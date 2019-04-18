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На БУТБ состоялись первые экспортные торги щебнем

18 апреля 2019 16:48
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Новости Беларуси. Белорусская универсальная товарная биржа продолжает расширять ассортимент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоялись первые экспортные торги щебнем. На продажу были выставлены 3000 тонн, за которые развернулась упорная конкурентная борьба.

На БУТБ состоялись первые экспортные торги щебнем -1

В результате начальная цена выросла на 20 %, что позволило продавцу получить существенную дополнительную прибыль. Такой успех позволяет рассчитывать на продолжение практики биржевых продаж данной продукции. Следующие торги состоятся в мае.

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# Валюта # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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