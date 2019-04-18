На БУТБ состоялись первые экспортные торги щебнем

Состоялись первые экспортные торги щебнем. На продажу были выставлены 3000 тонн, за которые развернулась упорная конкурентная борьба.

Новости Беларуси. Белорусская универсальная товарная биржа продолжает расширять ассортимент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате начальная цена выросла на 20 %, что позволило продавцу получить существенную дополнительную прибыль. Такой успех позволяет рассчитывать на продолжение практики биржевых продаж данной продукции. Следующие торги состоятся в мае.