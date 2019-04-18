Цуй Цимин о «Великом камне»: Хотя называется белорусско-китайский индустриальный парк, по сути этот парк открыт для народов

Новости Беларуси. Экономический потенциал индустриального парка «Великий камень» презентовали иностранным дипломатам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул Владимир Макей, сегодня жемчужина Шелкового пути приобретает международный статус. Более полусотни дипломатов ознакомились с инфраструктурой парка. Так, например, гости посетили центр инноваций.

Здесь в будущем появятся современные лаборатории. Отдельное внимание уделили работе «одной станции». Она позволяет инвесторам проходить все государственные процедуры в краткий срок и в одном месте.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

Хотя называется белорусско-китайский индустриальный парк, по сути этот парк открыт для народов. Здесь резиденты из различных стран. Белорусское правительство оказало большое внимание совместной деятельности, мы будем открыты для всех.

Сейчас резидентами парка «Великий камень» являются 43 компании. Причем не только из Беларуси и Китая, но и из США, Израиля, Канады и европейских стран.