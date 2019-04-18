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Цуй Цимин о «Великом камне»: Хотя называется белорусско-китайский индустриальный парк, по сути этот парк открыт для народов

18 апреля 2019 16:44
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Новости Беларуси. Экономический потенциал индустриального парка «Великий камень» презентовали иностранным дипломатам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Цуй Цимин о «Великом камне»: Хотя называется белорусско-китайский индустриальный парк, по сути этот парк открыт для народов-1

Как подчеркнул Владимир Макей, сегодня жемчужина Шелкового пути приобретает международный статус. Более полусотни дипломатов ознакомились с инфраструктурой парка. Так, например, гости посетили центр инноваций.

Цуй Цимин о «Великом камне»: Хотя называется белорусско-китайский индустриальный парк, по сути этот парк открыт для народов-4

Здесь в будущем появятся современные лаборатории. Отдельное внимание уделили работе «одной станции». Она позволяет инвесторам проходить все государственные процедуры в краткий срок и в одном месте.

Цуй Цимин о «Великом камне»: Хотя называется белорусско-китайский индустриальный парк, по сути этот парк открыт для народов-7

Цуй Цимин о «Великом камне»: Хотя называется белорусско-китайский индустриальный парк, по сути этот парк открыт для народов-9

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
Хотя называется белорусско-китайский индустриальный парк, по сути этот парк открыт для народов. Здесь резиденты из различных стран. Белорусское правительство оказало большое внимание совместной деятельности, мы будем открыты для всех.

Цуй Цимин о «Великом камне»: Хотя называется белорусско-китайский индустриальный парк, по сути этот парк открыт для народов-12

Сейчас резидентами парка «Великий камень» являются 43 компании. Причем не только из Беларуси и Китая, но и из США, Израиля, Канады и европейских стран.

Цуй Цимин о «Великом камне»: Хотя называется белорусско-китайский индустриальный парк, по сути этот парк открыт для народов-15

К концу 2019 года их будет порядка 60. Важным шагом в развитии парка станет международный форум в рамках инициативы «Один пояс, один путь», который пройдет в июле.

Цуй Цимин о «Великом камне»: Хотя называется белорусско-китайский индустриальный парк, по сути этот парк открыт для народов-18

# Беларусь-Китай # Экономика # Цуй Цимин # Владимир Макей # Фотофакт

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