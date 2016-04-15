Белорусская техника и афганские сухофрукты — Минск и Кабул изучают потенциал взаимной торговли

Новости Беларуси. Беларусь и Афганистан ищут пути взаимовыгодного сотрудничества. 15 апреля в Минске состоялись переговоры деловых кругов двух стран. В белорусской столице - компании, представляющие нефтегазовую промышленность, энергетику, фармакологию, информационные технологии.

Импульсом к расширению взаимодействия стала встреча Александра Лукашенко с премьер-министром Афганистана, которая прошла накануне в Стамбуле.

Пока уровень товарооборота недостаточен, но сторонам есть что предложить. В частности, Беларусь готова экспортировать самую различную продукцию: от дорожно-строительной техники и карьерных самосвалов до продуктов питания. В свою очередь Афганистан готов поставлять на наш рынок виноград и сухофрукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Улахович, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Как сказал глава нашего государства, готовы предложить все, что мы производим. Наша техника, наши транспортные средства, коммунальная техника, строительная техника - это все может сегодня предложить Беларусь. Продукция нефтехимии, легкой промышленности, продукты питания – это то, что действительно сегодня востребовано афганскими партнерами.

Махаммад Абрагим Зариф, член правления Торгово-промышленной палаты Афганистана:

По 200, 300 и даже по 1000 тракторов наши фермеры брали. Основная цель – развивать экономические отношения.