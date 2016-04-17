О новых лимитах на посылки и ввозе товаров из-за границы – председатель Государственного таможенного комитета

Новости Беларуси. На неделе вступили в силу новые правила на беспошлинный ввоз международных посылок – до 22 евро в месяц на человека вместо 200. А также товаров для личного пользования напрямую из-за границы. Об этом программа «Неделя» поговорила с Владимиром Орловским — заместителем председателя Таможенного комитета Беларуси.

Какой эффект ожидается после введения таможенных лимитов для почтовых пересылок?

Владимир Орловский, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Норма позволит людям получать товары незначительной стоимости, которые непосредственно можно использовать для себя. А в большом объеме, например, мобильные телефоны, другие какие-то электронные приспособления одинаковые уже получать будет практически сложно. Ну, и конечно, если товары будут поступать в международных почтовых отправлениях, но в превышении нормы, те платежи, которые будут уплачиваться, будут тоже поступать в бюджет Республики Беларусь.

То есть, насколько я понимаю, это за оформление таможенное 5 евро плюс еще 30% от превышения нормы?

Владимир Орловский:

Плюс 30% либо 4 евро за килограмм. А в превышении нормы – 22 евро.

А вот в плане почтовых отправлений не прогнозируете, что их, может быть, станет меньше?

Владимир Орловский:

Конечно, прогнозируем. Небольшой был всплеск, небольшое увеличение было как раз накануне 14 апреля. Указ, когда был подписан, было 2 месяца на вступление в силу, некоторые граждане, просчитав, что еще успеют получить по старым нормам посылки, где-то еще делали заказы. Потом, конечно, количество заказов уменьшилось. Последнюю неделю было значительное количество посылок. Но все посылки, которые пришли до конца дня 13 апреля в Республику Беларусь, мы их за несколько дней оформим по старым нормам, а дальше будем работать по новым нормам.

Но если человеку в апреле придет какая-то посылка, и общая сумма будет больше 22 евро за апрель, ему придется доплатить?

Владимир Орловский:

Конечно. Если после 14-го числа приходит новая посылка, и она превышает норму 22 евро, то уже будет новая норма.

Как таможенник будет оценивать посылку, если у него возникает сомнение в ее стоимости? На какие параметры он будет обращать внимание? Или процедура какая?

Владимир Орловский:

Знаете, мы определяли стоимость ранее, и сейчас подходы не поменялись. Конечно, в первую очередь мы используем ту информацию, которая непосредственно приходит с самой посылкой. Но если эта стоимость явно занижена либо стоимость отсутствует, тогда уже таможенник определяет сам. Для этого мы берем идентичные, однородные товары, смотрим ту информацию, которая у нас есть в каталоге, или в Интернете, сравниваем и таким образом определяем стоимость. Опять же повторюсь, это в том случае, если ее нет или она сильно занижена.

Но ведь человек может купить его на интернет-аукционе, где цена может быть не копеечной, но очень дешевой в сравнении с официальными интернет-магазинами.

Владимир Орловский:

Знаете, как лицо заказывает в интернет-магазине, точно так же и сотрудник таможни может зайти на любой сайт, посмотреть, какие были цены, какие скидки и так далее. У нас методы отработаны, мы уже не один год определяем стоимость. Так что подходы сохранятся, каких-то проблемных ситуаций мы не видим.

То есть у человека всегда будет возможность доказать реальную стоимость по выписке из банка, по каким-то скриншотам из Интернета.

Владимир Орловский:

Если лицо не согласится с таможенной оценкой, конечно, у него будет возможность свою стоимость доказать, представить в таможенный орган соответствующие документы. Мы будем их рассматривать.

Впереди у нас время отпусков. Как изменились таможенные лимиты по привозу товаров напрямую из-за границы? Если человек съездил, отдохнул, купил какие-то сувениры.

Владимир Орловский:

При пересечении через границу наземными видами транспорта: автомобильным, железнодорожным – нормы ввоза не изменились. Единственное, изменились подходы таможенных органов при определении товаров для личного пользования. Сейчас если лицо пересекает границу чаще, чем раз в три месяца, сотрудник таможни определит для личного пользования только товары стоимостью до 300 евро и весом до 20 кг. В части превышения этих норм необходимо будет производить таможенное оформление по общей процедуре с уплатой пошлин, налогов. Но это только для тех граждан, которые пересекают границу чаще, чем раз в три месяца. Для остальных нормы не изменились, остались такими, как и были – 1500 евро и 50 кг.

В случае, если человек везет дорогой ноутбук, планшет или телефон, как доказать, что это его? Что он это не купил для перепродажи?

Владимир Орловский:

Если лицо выезжает за границу и вывозит какие-то дорогостоящие товары, предполагая их ввоз обратный на территорию страны. Например, выезжает на какой-то фестиваль и вывозит музыкальный инструмент. Либо выезжает и вывозит дорогой ноутбук и дорогой телефон, и все это будет превышать 1500 евро, тогда желательно при выезде задекларировать такие товары. Если они задекларированы не были при выезде, тогда сотрудник таможни, если товары дорогостоящие будут в наличии, будет определять их предназначение, где они были приобретены, каким образом и процедура здесь, конечно, будет более длительная.