Новости экономики за 15.04.2016

Новости Беларуси. Белорусские банки вводят новые услуги. Борьба за клиентов становится все более технологичной. Подробнее об этом расскажет экономический обозреватель программы Новости «24 часа» на СТВ. Какие из новинок можно отметить особенно?

В конкуренции

Во-первых, в Минске презентовали автоматическое депозитарное хранилище, которое предполагает доступ к сейфовым ячейкам 24 часа в сутки. Услуга уникальна для Беларуси. В системе защиты пластиковая карта с обязательным вводом ПИН-кода и идентификация по отпечатку пальца. В другом банке представили калькулятор вкладов для интернет-пользователей. Интересно, что рассчитать доходность сбережений можно с учетом ожидаемых курсов. Посмотрим, как отреагируют на такой ход другие банки.

Грузовая такса

Полтора рубля за километр. Сегодня заработала новая система сбора платы за проезд по российским дорогам федерального значения. Раскошелиться придется перевозчикам на авто массой свыше 12-ти тонн. Разовые маршрутные карты отменили. Для оформления долгосрочной необходима регистрация в системе «Платон». К сегодняшнему дню это уже cделали 6 тысяч грузоперевозчиков из Беларуси. А всего в нашей стране 17 тысяч таких автомобилей.

Условия бонусов

Как увеличить оклад бюджетникам? Правительство в постановлении определило четкие рамки. Работники могут рассчитывать на повышающий коэффициент при выполнении двух условий: если организация сэкономит государственные средства или сократит штат. Другими словами, теперь оклад бюджетника вырастет только за счет оптимизации.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Если вы оптимизируете численность занятых на предприятии, то, соответственно, высвобождаются средства. Другое дело, что нужно создавать рабочие места для тех, кто будет высвобождаться при данной оптимизации предприятий и организаций.

Цифра дня

Сегодняшняя цифра дня – 40 долларов. В такую сумму обходится бюджету один выезд кареты скорой помощи по экстренному вызову. Каждый день только в Минске совершается около полутора тысяч таких выездов. Несложно посчитать: затраты составляют 60 тысяч долларов в сутки. Медики рекомендуют внимательно относиться к звонкам по номеру 103.

Курсы валют

На валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги. Евро и доллар сдали позиции по отношению к белорусскому рублю. Курс американской валюты на ближайшие три дня — 19 907 рублей. Российский рубль укрепился на полпункта.

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