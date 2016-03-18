Международный экономический форум государств-участников СНГ пройдет 18 марта в Москве

Новости Беларуси. Новый формат взаимодействия в границах СНГ. 18 марта в Москве состоится Международный экономический форум государств-участников Содружества. Также к диалогу приглашена авторитетная и влиятельная аудитория из ключевых регионов мира.

Ряд проектов, реализуемых в СНГ, сопряжены с деятельностью других интеграционных объединений, таких как ЕАЭС и Шанхайская организация сотрудничества. Самый известный из них – экономический пояс «Шелкового пути».

Нынешний форум, в котором участвуют и представители Беларуси, должен стать площадкой для установления новых деловых контактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.