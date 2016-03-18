Прямой эфир

Международный экономический форум государств-участников СНГ пройдет 18 марта в Москве

18 марта 2016 07:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новый формат взаимодействия в границах СНГ. 18 марта в Москве состоится Международный экономический форум государств-участников Содружества. Также к диалогу приглашена авторитетная и влиятельная аудитория из ключевых регионов мира.

Ряд проектов, реализуемых в СНГ, сопряжены с деятельностью других интеграционных объединений, таких как ЕАЭС и Шанхайская организация сотрудничества. Самый известный из них – экономический пояс «Шелкового пути».

Нынешний форум, в котором участвуют и представители Беларуси, должен стать площадкой для установления новых деловых контактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # СНГ

Другие новости рубрики

Все новости
Повышение пенсионного возраста в Беларуси: почему это надо и что думают рядовые граждане
17 марта 2016 17:27

Повышение пенсионного возраста в Беларуси: почему это надо и что думают рядовые граждане

Новости экономики за 17.03.2016
17 марта 2016 17:22

Новости экономики за 17.03.2016

В Таиланде проходит Таиландско-белорусский бизнес-форум
17 марта 2016 11:00

В Таиланде проходит Таиландско-белорусский бизнес-форум