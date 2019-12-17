ЕС выделит более 1 млн евро на второй в Беларуси проект программы Twinning

Новости Беларуси. Twinning – это форма сотрудничества между государственными администрациями стран ЕС и их коллегами в регионе соседства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проекты Тwinning способствуют реформе государственного управления. В этот раз совместно работают сотрудники Национального кадастрового агентства, Госкомимущества и их коллеги из Нидерландов и Испании.

В стране около 10 миллионов объектов недвижимого имущества. Информацию о них нужно собирать, аккумулировать и эффективно ею управлять. Для Беларуси важно изучить опыт европейских стран.