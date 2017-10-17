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Новости экономики за 17.10.2017

17 октября 2017 19:36
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Новости Беларуси. Для людей, которые начнут заниматься бизнесом без регистрации ИП, есть два варианта сохранить себе пенсию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Либо вносить платежи в фонд самостоятельно, либо воспользоваться предложениями страховых компаний о накопительных пенсиях.

Напоминаем, 22 октября вступает в силу документ, согласно которому почти 20 видов деятельности можно будет осуществлять без регистрации ИП при условии уплаты единого налога.

Новости экономики за 17.10.2017-1

ПОДСКАЗКИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Единый налог уплачивается до начала месяца официальной деятельности. Но только за те месяцы, в которые реально велась работа. Например, если планировалась работа в декабре, а отпуск в январе, то во время отдыха или вынужденного простоя единый налог платить не нужно.

Актуально это и для для сезонной работы – платежи только за фактические заказы.

В то же время не стоит забывать о защите прав потребителей. У физлиц не требуют наличия кассового аппарата, а вот качество работы и сервиса – обязательны. И еще важный момент: ИП может выполнять заказы и как физлицо.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
До 15 ноября нужно оплатить налог на землю и недвижимость. В первую очередь это касается собственников нескольких квартир и участков, а также бизнесменов, которые занимаются сдачей в аренду. Даже если в начале года квартира была одна, а на момент оплаты появилась другая, налог платить нужно. От него освобождены только инвалиды, нетрудоспособные граждане и пенсионеры.

Новости экономики за 17.10.2017-4

ПОПОЛНИТЬ КАРТУ ЧЕРЕЗ ЕРИП
Уже почти в половине банков можно пополнить баланс карты через ЕРИП без комиссии. Для этого нужно знать только номер текущего счета и иметь доступ к инфокиоску или интернет-банкингу. Что касается коммерческих терминалов, то придется доплатить в среднем 0,5 % от перечисляемой суммы.

И о курсах валют на 18 октября. Евро оценили в 2,30 рублей, доллар – 1,95.

Российский рубль чувствует себя уверенней: за 100 предлагают 3,43.

# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика # Анна Рублева

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