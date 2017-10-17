Новости экономики за 17.10.2017

Напоминаем, 22 октября вступает в силу документ, согласно которому почти 20 видов деятельности можно будет осуществлять без регистрации ИП при условии уплаты единого налога.

Новости Беларуси. Для людей, которые начнут заниматься бизнесом без регистрации ИП, есть два варианта сохранить себе пенсию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПОДСКАЗКИ ДЛЯ БИЗНЕСА

Единый налог уплачивается до начала месяца официальной деятельности. Но только за те месяцы, в которые реально велась работа. Например, если планировалась работа в декабре, а отпуск в январе, то во время отдыха или вынужденного простоя единый налог платить не нужно.

Актуально это и для для сезонной работы – платежи только за фактические заказы.

В то же время не стоит забывать о защите прав потребителей. У физлиц не требуют наличия кассового аппарата, а вот качество работы и сервиса – обязательны. И еще важный момент: ИП может выполнять заказы и как физлицо.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

До 15 ноября нужно оплатить налог на землю и недвижимость. В первую очередь это касается собственников нескольких квартир и участков, а также бизнесменов, которые занимаются сдачей в аренду. Даже если в начале года квартира была одна, а на момент оплаты появилась другая, налог платить нужно. От него освобождены только инвалиды, нетрудоспособные граждане и пенсионеры.