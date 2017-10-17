Новости экономики за 17.10.2017

Новости Беларуси. Для людей, которые начнут заниматься бизнесом без регистрации ИП, есть два варианта сохранить себе пенсию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Либо вносить платежи в фонд самостоятельно, либо воспользоваться предложениями страховых компаний о накопительных пенсиях.
Напоминаем, 22 октября вступает в силу документ, согласно которому почти 20 видов деятельности можно будет осуществлять без регистрации ИП при условии уплаты единого налога.
ПОДСКАЗКИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Единый налог уплачивается до начала месяца официальной деятельности. Но только за те месяцы, в которые реально велась работа. Например, если планировалась работа в декабре, а отпуск в январе, то во время отдыха или вынужденного простоя единый налог платить не нужно.
Актуально это и для для сезонной работы – платежи только за фактические заказы.
В то же время не стоит забывать о защите прав потребителей. У физлиц не требуют наличия кассового аппарата, а вот качество работы и сервиса – обязательны. И еще важный момент: ИП может выполнять заказы и как физлицо.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
До 15 ноября нужно оплатить налог на землю и недвижимость. В первую очередь это касается собственников нескольких квартир и участков, а также бизнесменов, которые занимаются сдачей в аренду. Даже если в начале года квартира была одна, а на момент оплаты появилась другая, налог платить нужно. От него освобождены только инвалиды, нетрудоспособные граждане и пенсионеры.
ПОПОЛНИТЬ КАРТУ ЧЕРЕЗ ЕРИП
Уже почти в половине банков можно пополнить баланс карты через ЕРИП без комиссии. Для этого нужно знать только номер текущего счета и иметь доступ к инфокиоску или интернет-банкингу. Что касается коммерческих терминалов, то придется доплатить в среднем 0,5 % от перечисляемой суммы.
И о курсах валют на 18 октября. Евро оценили в 2,30 рублей, доллар – 1,95.
Российский рубль чувствует себя уверенней: за 100 предлагают 3,43.