Новости экономики за 16.10.2017

Новости Беларуси. Уже 73 страны в географии поставок Беларуси. Интересно, что даже по внутреннему потреблению и производству мы опережаем соседей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На одного белоруса выращивается в среднем 630 килограммов в год, это в разы больше собственных потребностей. Поэтому часть – идет на экспорт. Среди стран СНГ – мы в лидерах по производству мяса 123 кг на человека, а также яиц 386 штук в год. И кстати, на мировом рынке занимаем пятое место по выращиванию зерна и овощей. По данным Белстата, количество переросло в качество – овощей белорусы стали есть гораздо больше, что в целом сказывается на здоровье нации. И еще один факт в пользу национального продукта – на ярмарках в Москве общий чек наших товаров составил 1 миллион рублей.

Таможенные платежи с нового года будут рассчитываться в рублях, расчет в валюте сохранится только до конца года. Это еще один шаг на пути к дедоларизации экономики и поддержка бизнеса. Стабильный курс и низкий уровень инфляции позволит строить достоверный прогноз предпринимателям и даст уверенность тем, кто делает первые шаги в деловой сфере.

Принимать багаж будут не по весу, а по количеству мест. Это новая концепция национального авиперевозчика. С 29 октября придется задуматься о распределении вещей, сдаваемых в багажное отделение, в один чемодан или коробку весом не более 23 килограммов. Иначе придется доплачивать не за вес, а за дополнительное место багажа.

И к мировым новостям. По данным независимого исследования полностью отказаться от наличных денег в ближайшие годы смогут не только Швеция, но и Канада, США, Франция и Великобритания. Не меньше половины денежных операций в этих государствах осуществляются по картам и банковским транзакциям. В основе исследования был еще один аспект – количество людей, осведомленных и пользующихся мобильными платежами. Считается, что именно фактор определяет готовность общества расстаться с банкнотами и монетами.

И к курсам валют. Евро и доллар продолжают дешеветь. Таким образом, рубль укрепился к корзине валют. Актуальный курс американца на завтра – 1.95, за европейца предлагают 2.32, сотню российских рублей оценили в 3, 41.