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17 октября в Баку начнёт работу совместный бизнес-форум Беларуси и Азербайджана

17 октября 2017 07:27
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Новости Беларуси. Не только в парламентском, но и деловом измерении. Беларусь и Азербайджан продолжают активно развивать партнерские отношения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 октября в Баку начнёт работу совместный бизнес-форум Беларуси и Азербайджана-1

Так, сегодня в Баку состоится совместный бизнес форум. Нашу страну представят около двух десятков компаний. Переговоры пройдут на фоне недавнего визита в Беларусь парламентской делегации Азербайджана.

17 октября в Баку начнёт работу совместный бизнес-форум Беларуси и Азербайджана-3

В Минске договорись активно развивать межрегиональное сотрудничество. В частности – расширять промышленную кооперацию, чтобы с белорусско-азербайджанской продукцией совместно выходить на рынки третьих стран.

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-Азербайджан

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