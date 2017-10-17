17 октября в Баку начнёт работу совместный бизнес-форум Беларуси и Азербайджана

Новости Беларуси. Не только в парламентском, но и деловом измерении. Беларусь и Азербайджан продолжают активно развивать партнерские отношения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, сегодня в Баку состоится совместный бизнес форум. Нашу страну представят около двух десятков компаний. Переговоры пройдут на фоне недавнего визита в Беларусь парламентской делегации Азербайджана.