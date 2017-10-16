Миллион рублей потратили москвичи на покупку белорусской продукции во время дней Минска в Москве

Новости Беларуси. Миллион рублей потратили москвичи на покупку белорусской продукции всего за несколько дней. Бойкая торговля шла на ярмарках отечественных товаров, которые прошли в российской столице во время дней Минска в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги 16 октября подвели в минской мэрии. Жители Белокаменной никогда не спорят о вкусах наших продовольственных товаров, охотно разбирая молочные и мясные продукты. Красноречивее всегда говорят цифры: каждый 10-й килограмм продовольствия в магазинах Москвы – из Беларуси.