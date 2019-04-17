Прямой эфир

Новости экономики за 17.04.2019

17 апреля 2019 16:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Кто и зачем заставляет дачников менять старые электросчетчики? Сколько рыбы выловили за 2018 год в белорусских водоемах? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 17.04.2019-1

ВВП БЕЛАРУСИ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА ВЫРОС НА 1,1 %

Валовой внутренний продукт в Беларуси растет. По итогам первого квартала 2019 года показатель прибавил 1,1 %. В денежном выражении это 28,5 миллиардов рублей.

Такой рост не только укладывается, но и немного опережает официальный прогноз. По планам правительства, в 2019 году отечественная экономика должна вырасти на 4 %. Достижение этого показателя планируется за счет увеличения инвестиций в крупные проекты и развитие малого и среднего бизнеса.

Малотоннажный транспорт на месяц будет освобождён от оплаты за BelToll

Решение о замене электросчетчиков в дачных домах принимают органы местного самоуправления

Новости экономики за 17.04.2019-4

ЗА 2018 ГОД В БЕЛОРУССКИХ ВОДОЕМАХ ВЫЛОВИЛИ 19,7 ТЫС. ТОНН РЫБЫ

Почти 20 тысяч тонн рыбы выловили за минувший год в Беларуси. Из них более половины – около 12 тысяч тонн – составил промысловый улов. В естественных водоемах добыто только 700 тонн, остальное приходится на рыбу, выращенную рыбхозами в искусственных условиях.

Самым популярным объектом разведения по-прежнему остается карп (почти 3/4 общей добычи). Выращивают также толстолобика, амура, лососевых, осетровых и даже сомов. Больше всего рыбы выловили хозяйства Брестской и Минской областей. На эти регионы приходится 70 % всего отечественного промысла.

Новости экономики за 17.04.2019-7

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ОБНОВЛЯЮТ ГОДОВЫЕ МАКСИМУМЫ

Цены на нефть обновляют годовые максимумы. Стоимость фьючерсов на Brent с поставкой в июне по итогам утренних торгов превысила 72 доллара за баррель. Последний раз такие котировки наблюдались в начале ноября 2018 года. WTI также торгуется с повышением: майские фьючерсы прибавили более 0,5 % до 64,5 долларов за баррель.

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь и Россия ведут переговоры о поставке сельхозпродукции
17 апреля 2019 11:11

Беларусь и Россия ведут переговоры о поставке сельхозпродукции

«Энергия созидания». Что представила Беларусь на Международном форуме «АТОМЭКСПО-2019»
16 апреля 2019 18:10

«Энергия созидания». Что представила Беларусь на Международном форуме «АТОМЭКСПО-2019»

В ЕАЭС перейдут на единую систему электронных автопаспортов к 1 ноября
16 апреля 2019 17:05

В ЕАЭС перейдут на единую систему электронных автопаспортов к 1 ноября