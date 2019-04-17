Новости экономики за 17.04.2019

Новости Беларуси. Кто и зачем заставляет дачников менять старые электросчетчики? Сколько рыбы выловили за 2018 год в белорусских водоемах? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Кто и зачем заставляет дачников менять старые электросчетчики? Сколько рыбы выловили за 2018 год в белорусских водоемах? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ВВП БЕЛАРУСИ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА ВЫРОС НА 1,1 %
Валовой внутренний продукт в Беларуси растет. По итогам первого квартала 2019 года показатель прибавил 1,1 %. В денежном выражении это 28,5 миллиардов рублей.
Такой рост не только укладывается, но и немного опережает официальный прогноз. По планам правительства, в 2019 году отечественная экономика должна вырасти на 4 %. Достижение этого показателя планируется за счет увеличения инвестиций в крупные проекты и развитие малого и среднего бизнеса.
Малотоннажный транспорт на месяц будет освобождён от оплаты за BelToll
Решение о замене электросчетчиков в дачных домах принимают органы местного самоуправления
ЗА 2018 ГОД В БЕЛОРУССКИХ ВОДОЕМАХ ВЫЛОВИЛИ 19,7 ТЫС. ТОНН РЫБЫ
Почти 20 тысяч тонн рыбы выловили за минувший год в Беларуси. Из них более половины – около 12 тысяч тонн – составил промысловый улов. В естественных водоемах добыто только 700 тонн, остальное приходится на рыбу, выращенную рыбхозами в искусственных условиях.
Самым популярным объектом разведения по-прежнему остается карп (почти 3/4 общей добычи). Выращивают также толстолобика, амура, лососевых, осетровых и даже сомов. Больше всего рыбы выловили хозяйства Брестской и Минской областей. На эти регионы приходится 70 % всего отечественного промысла.
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ОБНОВЛЯЮТ ГОДОВЫЕ МАКСИМУМЫ
Цены на нефть обновляют годовые максимумы. Стоимость фьючерсов на Brent с поставкой в июне по итогам утренних торгов превысила 72 доллара за баррель. Последний раз такие котировки наблюдались в начале ноября 2018 года. WTI также торгуется с повышением: майские фьючерсы прибавили более 0,5 % до 64,5 долларов за баррель.