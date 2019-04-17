Малотоннажный транспорт на месяц будет освобождён от оплаты за BelToll

Новости Беларуси. Транспортные средства с допустимой массой не более 3,5 тонн с прицепом на месяц будут освобождены от оплаты за проезд по платным дорогам. Акция будет действовать с 10 июня по 10 июля, на период проведения вторых Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компания-оператор советует водителям автомобилей этой категории помещать считывающие устройства в металлизированный пакет, чтобы они не срабатывали под рамками. В противном случае оно будет издавать звуковые сигналы, но в компании заверяют, что оплата при этом списываться не будет. Бесплатный период закончится в ноль часов 11 июля.