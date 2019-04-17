Решение о замене электросчетчиков в дачных домах принимают органы местного самоуправления

Новости Беларуси. В «Белэнерго» заявили, что не заставляют дачников менять старые счетчики электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам представителя компании, решение об их замене в дачных домах на новые и выносе за пределы участка самостоятельно принимают власти садовых товариществ и дачных кооперативов. Таким образом пытаются бороться с воровством электричества, которое в некоторых случаях достигает 70 % от общего энергопотребления. Вынесенный за пределы домика и участка счетчик значительно упрощает контроль.