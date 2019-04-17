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Беларусь и Россия ведут переговоры о поставке сельхозпродукции

17 апреля 2019 11:11
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Новости Беларуси. Минсельхозпрод ведет переговоры о поставках сельхозпродукции в Россию. Об этом 17 апреля стало известно в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россия ведут переговоры о поставке сельхозпродукции-1

Столица принимает международный молочный форум. Сообщается, что уже в мае министры сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и России встретятся в Минске, где и обсудят вопрос поставок.

Беларусь и Россия ведут переговоры о поставке сельхозпродукции-4

В повестке дня – также увеличение экспорта молочных продуктов более чем на треть. Акцент сделан на технологии и переоборудование отрасли. Сегодня Беларусь входит в пятерку ключевых мировых экспортеров молочки. Её мы отправляем в 56 государств.

Беларусь и Россия ведут переговоры о поставке сельхозпродукции-7

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Мы сегодня подошли к такому рубежу, когда мы обеспечиваем и себя, и как потенциал – экспорт. Молочную отрасль ждет сегодня – интенсивность производства. Самый главный акцент, которому мы сегодня уделяем внимание, – сохранение качества натурального молока.

Беларусь и Россия ведут переговоры о поставке сельхозпродукции-10

Артем Белов, исполнительный директор «Союзмолоко» (Россия):
Для Беларуси экспорт молока – одна из ключевых позиций. Для России Беларусь является ключевым импортером молочной категории, 81% всего импорта приходится на Беларусь. Товарооборот составляет порядка 2 млрд. долларов и он не падает, если мы посмотрим на динамику последних лет.

Экспортный форум «Беларусь молочная» проходит уже в 5-й раз. Сегодня он собрал порядка 300 зарубежных представителей молочной отрасли.

# Сельское хозяйство # Экономика # Анатолий Хотько # Артем Белов # Фотофакт

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