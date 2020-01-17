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Конкурс инвестпроектов малого бизнеса объявлен в Беларуси

17 января 2020 14:50
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Новости Беларуси. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей до конца января принимает заявки от субъектов малого предпринимательства на участие в конкурсе инвестпроектов для получения денежных займов на выгодных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о тех инвестпроектах, которые направлены на создание производства товаров и реализацию экспортоориентированной, импортозамещающей продукции.

Господдержка – это 216 тысяч рублей. Субъекты малого предпринимательства, победившие в конкурсе, получают займ на условиях срочности и возвратности до пяти лет.

Больше новостей экономики за 17 января здесь.

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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