Очередной исполком федерации гандбола состоялся на МАЗе

В отечественном гандболе мужской сектор активно развивается и конкурентен, а вот женский сегмент выведен в графу проблемного. Именно эта тема стала одной из ключевых на выездном исполкоме федерации. Он прошел в стенах Минского автомобильного завода, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Представители ручного мяча – одни из немногих, кто, перед тем как обсудить насущные вопросы, посещают знаковые предприятия. Для них была организована экскурсия по главным цехам. Одному из флагманов автомобилестроения есть чем гордиться. Успехов добиваются и гандболисты.

Владимир Коноплев, председатель Белорусской федерации гандбола:

Самое главное, мы смотрим в будущее, это работа наших детских тренеров. Изучаем опыт работы наших друзей из Российской Федерации. Ну и, конечно, у нас богатая, собственно, гандбольная школа, которая осталась еще с тех советских времен.

Дело в том, что в свое время благодаря клубу СКА в принципе у нас гандбол превратился в национальный вид спорта, и мы стараемся его поддерживать. Да, мы еще не достигли этих высот, к сожалению, 80-х годов. Думаю, вот эта блокада спортивная, мы ее скоро разорвем благодаря нашему Президенту и его упорному труду и снова выйдем на европейскую и мировую арену.

Особое внимание председателя привлек цех МАЗ-СПОРТавто. Участники коллегии смогли не только получить всю информацию о команде во главе с Сергеем Вязовичем, но и лично осмотреть технику. Подобные выездные заседания стали визитной карточкой белорусского гандбола. А потому традиция будет сохранена.