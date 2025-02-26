Более 330 тысяч польских предприятий находятся в реестре с долгами

Несмотря на острый финансово-экономический кризис в стране, Варшава совсем не обеспокоена положением собственным граждан, пытаясь обеспечить лишь военные нужды. По словам экспертов, польский бизнес тонет в долгах, указывая на рост компаний-должников в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество предприятий в реестре с долгами в настоящее время составляет более 330 тысяч, что на 12 % больше, чем годом ранее. Самый высокий процент таких компаний зафиксирован в транспортной отрасли. Почти каждый 10-й перевозчик в Польше сейчас испытывает серьезные финансовые трудности.

Сектором с наибольшими долгами была названа торговля, задолженность оценивается почти в 9 миллиардов злотых. Далее следуют промышленность и строительство. Высокий уровень долгов также зафиксирован в профессиональной, научной и технической деятельности, а также в сфере рынка недвижимости.