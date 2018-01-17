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Новости экономики за 17.01.2018

17 января 2018 16:18
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Новости Беларуси. В Беларуси бум на новые автомобили, рынок по сравнению с 2016 вырос на 30 %, параллельно шло сокращение «серого» импорта из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году ситуация вряд ли изменится.

Таким образом, белорусы за два года смогут значительно изменить автопарк страны на новые автомобили. Реальный бум на новые машины совпал и с мировым трендом, причем наша страна не отличается от Европы даже в моде на марки и типы легковушек.

Новости экономики за 17.01.2018-1

Больше всего за год было продано новых внедорожников. Специалисты отмечают, что во всем мире ближайшие три года именно эти автомобили будут самыми продаваемыми. Что касается цифр, то 30 % процентов роста продаж на фоне предыдущего падения смотрятся очень оптимистично. Было продано более 34 тысяч новых авто, серый импорт машин из России сократился в 2,5 раза. А б/у из Европы теперь смотрится вообще рудиментом.

Новости экономики за 17.01.2018-4

Изменить ситуация смогли низкие ставки по кредитам, которые предложили банки, на основе чего автоцентры смогли сформировать удачные пакеты и программы. Около 60 % машин приобретено как раз в кредит или лизинг – еще одна общеевропейская тенденция.

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Новости экономики за 17.01.2018-7

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Ну а теперь о снегопаде и морозе. Расход топлива при движении по заснеженной скользкой дороге при включенном на полную кондиционере возрастает где-то на 6-10 %. Это естественней процесс, однако его можно остановить, а значит – сэкономить. На проверенном сервисе нужно пройти стандартное ТО, заменив моторное масло, свечи и топливный фильтр. По оценке специалистов – минимум 5 % экономии.

 

# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика # Кирилл Казаков

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