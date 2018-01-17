Новости экономики за 17.01.2018

Новости Беларуси. В Беларуси бум на новые автомобили, рынок по сравнению с 2016 вырос на 30 %, параллельно шло сокращение «серого» импорта из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году ситуация вряд ли изменится.

Таким образом, белорусы за два года смогут значительно изменить автопарк страны на новые автомобили. Реальный бум на новые машины совпал и с мировым трендом, причем наша страна не отличается от Европы даже в моде на марки и типы легковушек.