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Где купить «Карту гостя Минска»?

17 января 2018 16:16
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Новости Беларуси. Продажа «Карты гостя Минска» стартовала 16 января. Предлагается для покупки три вида: на сутки, двое или трое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скидки вплоть до 50 % действуют в 74 объектах столицы и даже музеях за ее пределами. К программе подключились 37 музеев, две службы проката автомобилей, две компании автобусных экскурсий, 16 гостиниц и 8 торговых сетей. Купить карту можно в Верхнем городе, в информационных центрах на железнодорожном вокзале или в аэропорту. Кроме всего вышеперечисленного, на время действия карты действует безлимитный проезд наземным общественным транспортом и 10 поездок в метро.

Больше новостей экономики за 17 января здесь.

# Экономика # Туризм # Кирилл Казаков

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