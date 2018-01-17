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Министерство юстиции: О своих штрафах и задолженностях теперь можно узнать в режиме реального времени

17 января 2018 16:15
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Новости Беларуси. Все данные размещены в специальном разделе на сайте ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ресурс содержит справочную информацию о задолженностях граждан или юридических лиц, которые взыскиваются органами принудительного исполнения. Для того, чтобы быть уверенными например в том, что вас выпустят за границу (случается, что из-за задолженности это невозможно) необходимо ввести свои паспортные данные, в том числе идентификационный номер. Сделано это для того, что заблаговременно оплатить необходимые суммы.

Больше новостей экономики за 17 января здесь.

# Экономика # Штрафы # Кирилл Казаков

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