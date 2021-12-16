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Беларусь в перспективе может отказаться от импорта свинины. Всё из-за эмбарго, которое вводит наша страна

16 декабря 2021 16:57
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Новости Беларуси. Со временем Беларусь может отказаться от импорта свинины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С таким заявлением выступают отечественные аграрии, комментируя эмбарго, которое вводит Беларусь на некоторые продукты из западных стран, проводящих санкционную политику в отношении нашего государства.

Беларусь в перспективе может отказаться от импорта свинины. Всё из-за эмбарго, которое вводит наша страна-1

Крупные мясокомбинаты заинтересованы в закупках жирных сортов свинины для колбасных изделий. А зачем закупать, если можно нарастить собственное производство?

Беларусь в перспективе может отказаться от импорта свинины. Всё из-за эмбарго, которое вводит наша страна-4

Беларусь производит за год более 400 тысяч тонн свинины в убойном весе. За десять месяцев 2021 года из-за рубежа ввезли 30 тысяч тонн, из которых 20 тысяч – из России. Чуть более 8 тысяч – из ЕС. Даже если по итогам года из Евросоюза поступит чуть меньше, такое количество легко восполнить, закупив в странах, которые не проводят против нас недружественную политику.

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# Государственная политика в области импортозамещения # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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