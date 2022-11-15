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Цены на газ в Европе взлетели на 20%. Причиной стал выпавший снег

15 ноября 2022 15:38
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Биржевые цены на газ в Европе выросли на 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены на газ в Европе взлетели на 20%. Причиной стал выпавший снег-1

Стоимость декабрьских фьючерсов превысила 1 250 долларов за 1 000 кубометров. Такова реакция на прогноз метеорологов – в Европе ожидается похолодание. Энергетический кризис в западных странах вызван сокращением поставок российских энергоносителей в Европу, а также санкциями против РФ в сфере энергетики. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима.

Подробнее о новостях экономики за 15 ноября читайте здесь.

# Кризис в ЕС # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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