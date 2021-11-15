Новости экономики за 15.11.2021

Новости Беларуси. Как сохранить продовольственную безопасность и не допустить роста цен на продукты, почему мировому автопрому предрекают дефицит автомобилей и для чего Нацбанк продлевает время работы своих касс?

С деловым обзором наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПО ПОДСЧЕТАМ ООН, НА ГРАНИ ГОЛОДА В МИРЕ 45 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК

По прогнозам аналитиков, уже в 2022 году мир окажется на грани продовольственной катастрофы. В новом выпуске доклада, опубликованном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, речь идет о резком росте числа тех, кто тратит более 60 % своего дохода на продукты.