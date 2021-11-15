Новости экономики за 15.11.2021
Новости Беларуси. Как сохранить продовольственную безопасность и не допустить роста цен на продукты, почему мировому автопрому предрекают дефицит автомобилей и для чего Нацбанк продлевает время работы своих касс?
С деловым обзором наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ПО ПОДСЧЕТАМ ООН, НА ГРАНИ ГОЛОДА В МИРЕ 45 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК
По прогнозам аналитиков, уже в 2022 году мир окажется на грани продовольственной катастрофы. В новом выпуске доклада, опубликованном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, речь идет о резком росте числа тех, кто тратит более 60 % своего дохода на продукты.
Больше всего дров в костер годовой инфляции подкинули в развивающихся странах базовые продукты питания – зерновые и растительные масла. В то время как в развитых странах дорожают в основном фрукты и овощи, рыбные продукты, дорожает все и везде. В Америке рекордный за 30 лет уровень инфляции. В Канаде – неурожай зерновых.
На фоне дорожающего во всем мире продовольствия российских чиновников попросили подготовить для правительства предложения, как не допустить роста внутренних цен на сахар и растительное масло. Для сохранения стабильной ситуации на рынке возможно введение тарифной квоты на ввоз сахара уже в 2022 году, а на рынке подсолнечного масла – увеличение пошлины при резком росте стоимости подсолнечника в России и мире.
В Беларуси отменили минимальный потребительский бюджет. Что изменится, рассказываем здесь.
МИРОВОМУ АВТОПРОМУ ПРЕДСКАЗАЛИ ДЕФИЦИТ АВТОМОБИЛЕЙ
Миру предсказали дефицит автомобилей из-за нехватки одного из ключевых компонентов сырья – магния. Производится он в основном в Китае. С началом осени местные промышленные предприятия обязаны были снизить использование низкоэкологичного угля. Это привело к перебоям в поставках.
Автопроизводители ожидают, что запасы магния в регионе истощатся к концу ноября, после чего могут начаться остановки производства и закрытие заводов. Также специалисты предсказывают проблемы на рынке автомобильных запчастей, в первую очередь для дорогих машин класса «премиум».
Нацбанк Беларуси продлил время работы касс для обмена банкнот образца 2000 года. Подробнее здесь.