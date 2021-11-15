«Элита нашей экономики». 13 предприятий Минска победили в республиканском конкурсе «Лучший экспортёр 2020 года»

Новости Беларуси. 13 столичных предприятий стали победителями республиканского конкурса «Лучший экспортер 2020 года». Церемония награждения прошла в Минской городской ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жюри оценивало объем экспорта, внешнеторговое сальдо и уровень работы над открытием новых рынков. Победители определены в 22 номинациях конкурса. Среди победителей «Атлант», «Белкоммунмаш», «Минскметрпроект» и БГУ. Беларусь поставляет свою продукцию в 140 стран мира. На долю экспорта товаров минскими предприятиями приходится около 30 %, а на долю экспорта услуг около 65 % от общего объема экспорта страны. Объем экспортированных товаров и услуг за 2021 год составил 32 миллиарда рублей.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Люди, которые участвуют в этом конкурсе, предприятия – это элита нашей экономики, бизнеса, поскольку экспорт не просто одно из направлений – это основа формирования нашего бюджета. Основа социального уровня наших граждан, это основа стабильного, устойчивого строительства нашей государственности.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Потенциал используется в самых различных странах мира. Продукция всегда является востребованной, является брендом нашей страны. Наши предприятия, экспортируя свою продукцию, не только расширяют свой экспортный потенциал, но и наша страна будет представлена также как страна, которая производит высококлассную, высококачественную, очень востребованную продукцию.